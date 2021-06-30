Son dakika! Galatasaray Mario Rui transferini bitirdi

Marcelo Saracchi'yle yollarını ayıran Galatasaray , sol bek için gaza bastı. Çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılı ekip ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan muhabir Alfredo Pedulla, Galatasaray'ın Mario Rui transferini bitirmek üzere olduğunu duyurdu.

Pedulla, Napoli'nin Galatasaray’ın Mario Rui için yaptığı 5 milyon euro değerindeki transfer teklifini kabul ettiğini aktardı.

Geçtiğimiz sezon 36 resmi maçta görev alan 30 yaşındaki sol bek, 2 asist yaptı.

Transferde yarının kritik olduğunu belirten İtalyan muhabir, Napoli'nin Rui'nin boşluğunu Chelsea'den Emerson ile doldurmak istediğini belirtti ve Serie A temsilcisinin bu transferi kiralık bitirmek için çalışmalara başladığının altını çizdi.

2018'de 5.75 milyon Euro bedelle Roma'dan transfer edilen Rui, Napoli formasıyla çıktığı 233 resmi maçta 3 gol, 15 asistle skora katkı sağladı.



