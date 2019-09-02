SON DAKİKA! Galatasaray Mario Lemina'yı transfer etti

Galatasaray, Southampton'da forma giyen Gabonlu orta saha Mario Lemina'yı transfer ettiğini açıkladı.

02 Eylül 2019, Pazartesi 12:32 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Galatasaray Mario Lemina'yı transfer etti

Transferin hızlı takımı Galatasaray, Radamel Falcao ve Andone'nin ardından bir bomba daha patlattı.

Sarı-Kırmızılılar, Southampton'da forma giyen Gabonlu orta saha Mario Lemina'yı transfer ettiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina’nın Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Southampton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Juventus'tan Southampton'a 17.25 milyon euroya transfer olan Lemina, 23 karşılaşmada forma giyerken 1 gol 1 de asist yaptı.

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