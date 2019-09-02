Transferin hızlı takımı Galatasaray, Radamel Falcao ve Andone'nin ardından bir bomba daha patlattı.

Sarı-Kırmızılılar, Southampton'da forma giyen Gabonlu orta saha Mario Lemina'yı transfer ettiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina’nın Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Southampton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Juventus'tan Southampton'a 17.25 milyon euroya transfer olan Lemina, 23 karşılaşmada forma giyerken 1 gol 1 de asist yaptı.

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