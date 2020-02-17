Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden ve şampiyonluk yolunda çok önemli 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray'da takımın en önemli oyuncularından olan Mario Lemina'nın sakatlığı moralleri bozmuştu. Sağ arka adalesinde sakatlanan yıldız futbolcu, acılar içinde kenara gelirken moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenmişti.

Galatasaray, başarılı futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, ''Oyuncumuz Mario Lemina’nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.'' denildi.

Dönüşü 2-3 ayı bulabilir

En az 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Mario Lemina, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlanarak büyük üzüntüye neden olan Mario Lemina'nın sahalara dönüşü uzayabilir. 2. derece strain'in tedavi süresinin 2-3 ayı bulması bekleniyor.

Fatih Terim açıklamıştı

Yeni Malatyaspor'un maçının ardından Lemina’nın da sakatlığını değerlendiren Fatih Terim, ''Lemina’nın maalesef arka adalesinde bir sıkıntı var. MR’dan sonra belli olacaktır sonucu. Şu anda ağrı var. Ama arka adale, sıkıntılı, tehlikeli olur. Bizim için çok önem taşıyan, çok kilit bir oyuncu” ifadelerini kullanmıştı.