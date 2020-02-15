SON DAKİKA! Galatasaray Mario Lemina için harekete geçti

Son dönemde Galatasaray’ın tartışmasız en iyi oyuncularından biri olan ve orta sahadaki savaşcı kimliğiyle takımını ateşleyen Mario Lemina için yönetimin şimdiden harekete geçtiği öğrenildi.

Sezon başında İngiliz ekibi Southampton’dan kiralık olarak alınan Lemina’nın sözleşmesinde 16 milyon Euro’ya satın alma opsiyonu bulunuyordu. Ancak şu anki şartlarda bu rakamı ödemesi çok zor gözüken Aslan’ın, oyuncunun da burada kalmak istemesini koz olarak kullanıp, 1 yıl daha yıldız futbolcuyu kiralamak istediği bildirildi.

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