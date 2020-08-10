SON DAKİKA | Galatasaray, Mario Götze ile görüşecek

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen son isim Alman yıldız Mario Götze oldu. Borussia Dortmund ile olan sözleşmesinin sonuna gelerek takımdan ayrılan Götze ile Galatasaray arasında bir görüşme gerçekleşeceği aktarıldı.

MLS takımlarından Cincinnati'ye ilşikin haberler yapan Travis Grimes, oyuncunun MLS'e transferi için bir yorumda bulunurken ilk olarak Galatasaray ile gerçekleştireceği görüşmeyi açıkladı. Grimes'ın tweetinde, "Götze yarın akşam Galatasaray ile görüşecek. Bu teklifi kabul etmezse ki Galatasaray'a yakın kaynaklar etmeyeceğini söylüyor işte o zaman Cincinnati'ye gelebilir" ifadelerini kullandı.





Grimes'ın tweetleri sonrası ise İspanyol basınından Sport'un Güney Amerika temsilcilerinden Juan G. Arango, "Galatasaray, istenen 2.5 milyon Euro'yu ödemeye hazır" ifadelerini kullanarak oyuncuyla anlaşma noktasında Sarı-Kırmızılılar'ın avantajlı durumda olduğunu ifade etti.





2013'te Borussia Dortmund'dan 37 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Mario Götze, 2016'da 22 milyon Euro karşılığında eski takımına dönmüştü. İkinci döneminde istenen performans düzeyine çıkamayan 28 yaşındaki oyuncu, bu yaz kontratının sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı.

Bugüne kadar 63 kez giydiği Almanya Milli Takımı formasıyla 17 gol atan Götze, 2014 Dünya Kupası Finali'nde attığı golle takımının şampiyonluğa uzanmasını sağlamıştı.