Son dakika! Galatasaray Mariano ile yollarını ayırıyor

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Mariano’nun menajeri, önceki gün İstanbul’a gelmişti. Yönetimle oyuncunun menajeri arasında gerçekleşen görüşme sonrası, kendisini isteyen Brezilya kulüplerinden biriyle anlaşmasına izin verildi.

Sarı-Kırmızılılar, bu transferden 1 milyon Euro civarında bir bonservis geliri bekliyor. Bu para transferde kullanılacak. Bununla birlikte tecrübeli futbolcunun, ilk yarıdan kalan tüm alacakları da hesabına yatırılacak.

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