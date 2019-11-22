Milli aranın ardından lige kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sakatlıklarla başı dertte olan Galatasaray’da eksikler kadro yapılanmasında zorluklara neden oluyor. Emre Akbaba, Şener Özbayraklı, Andone ve Falcao kadroda yer almadılar. Lig’de puan puana olan iki takım da zirve mücadelesinden galibiyetle ayrılmak isteğinde. Bu karşılaşmaya Misli.com’da tek maç ve canlı iddaa oynamanız mümkün. Ev sahibi Galatasaray’ın galibiyetine 2.15, Başakşehir galibiyetine ise 2.60 oran açılmış durumda. Bu oranlar, gelişmeler ve oynanmaya bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. İstanbul derbisine siz de Misli.com’da canlı iddaa oynayarak ortak olabilirsiniz.

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BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• Galatasaray, Başakşehir ile oynadığı 11 resmi maçta sadece 3 kez kazanabildi.

• Başakşehir’in ligde oynadığı son 24 lig maçının 20’si Toplam 2-3 Gol aralığında bitti

• Galatasaray ligde Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı son 29 maçta 27 puan toplayabildi. (6G 9B 14M)

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Bu hafta sonu oldukça zengin gözüken İddaa bülteninin bugün Tek Maç oynanabilecek ve aynı zamanda Canlı Bahis de yapılacak önemli mücadelesinde Misli.com üyeleri ilk tercihini %30 oranında Galatasaray galibiyetinden yana kullanmış durumda. Bu tercihin ardından ise %9 oranla maçta beraberlik seçeneği Misli.com üyelerinin kuponunda yerini almış.

Bekkuk Ünyay'ın Galatasaray - Başakşehir yorumu

Bu maç öncesinde de Sarı-Kırmızılı ekipte önemli eksikler bulunuyor. Falcao'nun devam eden sakatlığına bir de Andone eklendi. Ayrıca sakatlığı nedeniyle Hollanda Milli Takımı'ndan çıkarılan Babel'in durumu da şüpheli. Ancak her şeye rağmen Süper Lig'de kendi sahasında 41 maçtır yenilmeyen bir Galatasaray var. Taraftar desteğiyle birlikte Galatasaray'ın Başakşehir'e karşı skor üretme ihtimali bence yüksek. Ancak Luyindama'nın sakatlığı, Başakşehir'i duran toplarda avantajlı kılıyor. Konuk ekibin de skora katkı yapacağını düşünüyorum. Tercihim Gol Var.