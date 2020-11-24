Son dakika: Galatasaray maçı sonrası flaş yorum!

Galatasaray ile Kayserispor'un 1-1 berabere kaldığı maçın flaş ismi Muğdat Çelik'ti. Mücadelenin ikinci yarısında ceza sahası içinde Linnes'e yaptığı hareket sonrası penaltıya sebebiyet verip, ikinci sarı kartla oyun dışı kalan golcü oyuncu, sosyal medyada uğradığı yoğun tepkiler sonrası çok sert ifadeler kullandı. Beyaz TV'ye konuşan Muğdat, Fenerbahçeliler'i işaret ederek eleştirilerin adresinin Galatasaray'ın ezeli rakibinin taraftarları olduğunu ima etti.

Muğdat, buna gerekçe olarak ise yakın tarihte oynanan olaylı Galatasaray - Fenerbahçe maçını hatıtlattı. Golcü oyuncu, "Bunlar Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe ile münakaşa yaşadığımız için çıkıyor. Olaylı derbide spontane olaylar gelişmişti. Jailson'u kovaladığımız için bunlar oluyor" ifadesini kullandı.

'Ayağına basmadım'

Golcü futbolcunun açıklamaları şöyle: "Ben ayağına basmadım, Linnes'i görmedim bile. Bir anda önüme çıktı. Ayağı geride kalınca, benim ayağımın ucu değdi. Kasti bir şey olur mu! Diğer pozisyonda elle aldım çünkü orada düştüm ve kaleci ile karşı karşıya kalacaklardı. Arkadaşlarım tabii ki bana destek oldu."

'Samet hoca ile konuştum'

"Berabere kaldık en çok sevinen kişi benim. Kafamı yastığa rahat koyacağım. Berabere kaldık ve en çok ben sevindim. Nerede ekmek yersem, ben oralıyım. Futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış! Maçtan sonra da Samet hoca ile konuştum, 'Olur böyle şeyler' dedi."



