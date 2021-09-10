Türk Telekom Stadı bu sezon Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçıyla kapılarını açacak.

Galatasaray Genel Sektereti Köksal Ünlü konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Risk almak istemediğimiz için Lazio maçına kadar stadyumu kullanmadık. Lazio maçını %99 kendi stadyumumuzda oynayacağız.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçı 16 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Sarı-Kırmızılı takım bu sezon stadı yetişmediği için Atatürk Olimpiyat, Başakşehir Fatih Terim Stadı ve Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Statlarında karşılaşmalara çıkmıştı.

Türk Telekom Stadı'nın kısa süre önce görüntülenen son hali