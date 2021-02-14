Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle 2-1 mağlup etti ve liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den devraldı. Mücadele 1-1 devam ederken Kasımpaşa, Kerem Aktürkoğlu'nun müdahelesi sonrası yerde kalan Varga'nın pozisyonunda penaltı bekledi. İstanbul ekibinde maç içinde itirazlar sürerken, maç sonrası da büyük tepki geldi. Kasımpaşa Kulübü, Galatasaray maçındaki hakem yönetimiyle ilgili olarak resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımlarken, bir tepki de Fenerbahçe'den geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan paylaşımda, 'VAR'a gönderme yapıldı ve 'Kirli lobi, şaibe, kayırma, haksızlık var, adalet yok' notu düşüldü.

Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyon. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)











