Galatasaray Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Taksimi Hakkında KAP'a açıklama yaptı.
İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama
05.03.2021 tarihinde yapılan şirket Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üyelerin görev taksimi ve imza yetkilisi tayini konuları müzakere edilmiş ve neticesinde;
1.Genel Kurul toplantısında yapılan seçimle Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin görev taksiminin;
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa CENGİZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf GÜNAY
Yönetim Kurulu Üyesi Oytun ÖZER
Yönetim Kurulu Üyesi Maruf GÜNEŞ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa ERGİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlyas GEZER
şeklinde olmasına,
2. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Komitelerinin güncellenmiş görev dağılımı aşağıdaki gibidir:
Denetim Komitesi;
Komite Başkanı : Mustafa ERGİ
Komite Üyesi : İlyas GEZER
Kurumsal Yönetim Komitesi;
Komite Başkanı : Mustafa ERGİ
Komite Üyesi : İlyas GEZER
Komite Üyesi : Ahmet Başar GOGEN (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)
Riskin Erken Saptanması Komitesi;
Komite Başkanı : Mustafa ERGİ
Komite Üyesi : İlyas GEZER
Not: (Şirket bünyesinde ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamasına,Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin de görevlerini yerine getirilmesine karar verilmiştir)
3.Şirketin temsil ve ilzam esaslarının ve sınırsız imza yetkililerinin aşağıda belirtildiği şekilde olmasına;
I.Şirketin biri Yönetim Kurulu Başkanı,diğeri (A) Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin müşterek imzaları ile en geniş şekilde ve sınırsız temsil edilmesine,
(A) Grubu İmza Yetkilileri:
Mustafa CENGİZ -Yönetim Kurulu Başkanı
Abdurrahim ALBAYRAK -Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yusuf GÜNAY -Yönetim Kurulu Üyesi
II.Şirketimizde önceden verilmiş tüm yetkilerin iptaline ve yeni imza sirkülerinin yürürlüğe konulmasına,bu kararın Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.