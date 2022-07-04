Son dakika | Galatasaray kamp programı açıklandı

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya'daki birinci etap kamp çalışmaları ve maç programı belli oldu.

Sarı Kırmızılılar, 7 Temmuz Perşembe saat 14.00'te sponsoru Türk Hava Yollarına ait özel bir uçukla Avusturya'nın Graz kentine gidecek. Oradan da karayoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçecek ve ilk çalışmasını yapacak.

19 Temmuz'a dek burada birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, 4 hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı şu şekilde:

9 Temmuz Cumartesi saat 20.30 Avusturya ekibi Sturm Graz. (Stat: Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba saat 20.00 Macaristan'dan MOL Fehervar (Stat: Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi saat 20.00 Çekya temsilcisi Sigma Olomouc

(Stat: Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı saat 19.00 Çekya ekibi Pardubice

(Stat: Sportzentrum Graz-Weinzödl)

Galatasaray son maçın ardından 19 Temmuz gecesi İstanbul'a dönecek ve 26 Temmuz'daki ikinci etap yurt dışı kampına dek hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam edecek.

Not: Maç saatleri, Türkiye saati olarak verilmiştir. Avusturya, Türkiye'den 1 saat geridedir.