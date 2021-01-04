SON DAKİKA! Galatasaray kamp kadrosu açıklandı!

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı.

Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Konyaspor maçı için bugün saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Konya’ya hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

Sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek olan Arda Turan da kamp kafilesinde yer alıyor.