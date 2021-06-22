Süper Lig'de şampiyonluğu 1 averajla kaçıran Galatasaray 'da yeni yönetim, savunma hattını zenginleştirebilmek adına çalışmalara başladı. Burak Elmas ve kurulları, Fatih Terim'in de istekleri doğrultusunda Sassuolo'dan Kaan Ayhan'la ön anlaşma sağladı.

Sassuolo'nun kapısı çalındı

Sassuolo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kaan Ayhan, Transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro piyasa değerine sahip. Galatasaray yönetimi, 25 yaşındaki savunmacıyı transfer edebilmek için İtalyan ekibinin kapısını çaldı. Fiyatta anlaşma sağlanması durumunda bu transferin önümüzdeki günlerde duyurulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yerli statüde oynuyor

Süper Lig ekiplerini kara kara düşündüren bir başka durum ise önümüzdeki futbol sezonuyla beraber uygulamaya koyulacak yabancı kuralı uygulaması. Bu kural neticesinde kulüpler, yabancı futbolcudan ziyade piyasadaki yerli futbolculara yöneldi. Gençliğinde Almanya'nın alt yaş kategorilerinde oynayan Ayhan, 2016 yılından bu yana 40 kez A Milli Takım'ın formasını giydi. 40 maçta rakip takım ağlarını 4 kez sarstı.

Beklediği süreyi bulamadı

Bir önceki yıl, Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer edilen savunma oyuncusu, hem beklediği süreyi bulamamış hem de beklentilerin altında kalmıştı. İtalya'da sezonu 20 karşılaşmayla kapatan oyuncu, Almanya'dayken 7 milyon Euro piyasa değerine sahipti. Bir yıl içerisinde oyuncunun değeri 6 milyon Euro'ya kadar geriledi.

Ajansspor