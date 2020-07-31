SON DAKİKA! Galatasaray, Kaan Ayhan’ın bonservisini alıyor

Kurban Bayramı da Galatasaray’ın transferdeki hızını kesemiyor. Sarı- Kırmızılılar, özellikle Maicon’dan gelen müjdeli haberin ardından girişimlerine hız verdi. Gündemin en üst sıralarında yer alan isimlerden Kaan Ayhan’ın işini bir an önce bitirmek isteyen Galatasaray Yönetimi için dün oldukça yoğundu. Hem Fortuna Düsseldorf kulübü hem de milli futbolcunun menaceriyle birçok görüşme yapıldı. Temaslar bugün de devam edecek.

Yönetimin planı ise daha fazla gecikmeden, Kaan Ayhan’ın 2 milyon Euro’luk çıkış bedelini bugün Alman kulübünün hesabına yatırarak, işi bitirmek. Sarı-Kırmızılılar böylece taraftarına çifte bayram yaşatmış olacak.

Haftanın programı belli

Eğer görüşmeler bugün de bitmezse, önümüzdeki hafta için de bir program ayarlandı. Galatasaray dışında da teklifler alan 25 yaşındaki savunmacıya, içinde tüm detayların ve şartların bulunduğu kontratın son şekli sunularak bir ön protokol yapılacak. Kaan ve menacerinin bu şartları kabul etmesi halinde, pazartesi veya salı günü, Milli oyuncunun bonservisi Düsseldorf’tan alınacak. Teknik patron Fatih Terim, Kaan Ayhan’ı 12 Ağustos’taki antrenmanda mutlaka Florya’da görmek istiyor.

Metin Karabaş



