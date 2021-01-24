Kadrosunu Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ile güçlendiren Galatasaray'dan bir hamle daha geldi. Yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Omar Elabdellaoui'nin yerine arayışlara giren Galatasaray'ın rotayı Kaan Ayhan'a çevirdiği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Sassuolo forması giyen milli stoperin transferi için görüşmelere başladığını duyurdu. Sezon başı Fatih Terim'in ısrarla istediği Kaan Ayhan için kaynak yaratamayan Galatasaray, 26 yaşındaki oyuncuyu Sassuolo'ya kaptırmıştı. Sağ bek, stoper ve ön liberoda oynayabilen Kaan, Serie A'da Sassuolo formasıyla çıktığı 14 resmi maçta gol ya da asist katkısı yapamadı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Kaan'ın Sassuolo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



