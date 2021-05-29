SON DAKİKA | Galatasaray Kaan Ayhan ile anlaştı

Cim Bom'da seçim heyecanı artarken mevcut yönetim, transferde ağır kalınmaması için çalışmalara başlamıştı. Türkiye'den sözleşmeleri biten Alpaslan Öztürk ile Aytaç Kara'yla her konuda anlaşan Galatasaray, Paulinho ve Cheikhou Kouyate için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan da Terim'in uzun süredir ve adeta prensi olan Kaan Ayhan için de temaslar hızlandı, milli oyuncuyla yapılan ilk görüşmelerden olumlu sonuç alındı. Başarılı oyuncuyu ikna eden Sarı-Kırmızılılar şimdi de rotayı İtalyan ekibi Sassuolo'ya çevirdi. Aslan, Yeşil-Siyahlılar ile en kısa sürede masaya oturarak pazarlıkları başlatacak.

Metin Karabaş



