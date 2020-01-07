Son dakika! Galatasaray Jesse Sekidika transferini bitirdi

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor’dan Jesse Sekidika’da mutlu sona ulaştı. Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru transferini açıklayan ve çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılı ekip, Hürriyet'te yer alan habere göre Jesse Sekidika ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Cim Bom’un, bu transfer için Eskişehirspor’a 300 bin Euro ödeyeceği öğrenildi. Bu sezon Eskişehirspor’la 16 maça çıkan 1,74’lük futbolcu, 8 gol ve 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

Bu haberi de okudular Jesse Sekidika kimdir, kaç yaşında, nereli?

Detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmıştı

Galatasaray’ın sağ kanada transfer etmek istediği Jesse Sekidika hakkındaki detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmıştı. Sarı- Kırmızılılar’ın, Nijeryalı oyuncuyu kontenjan nedeniyle gelecek sezon kadrosuna katmayı düşündüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi, 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini Eskişehirspor’dan aldıktan sonra TFF listesine dahil edecek. Yabancı kontenjanında da, takımdan gönderilmesi düşünülen isimlerin ayrılmasıyla birlikte yer açılacak.

Bu haberi de okudular Son dakika... Beşiktaş'tan Arda Turan bombası