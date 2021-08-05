Fatih Terim'in isteği üzerine stoper transferine yoğunlaşan Galatasaray 'da son dakika gelişmesi... Habertürk'te yer alan habere göre; Marcao'nun yanına hızlı bir stoper arayan Galatasaray, Tottenham'dan Japhet Tanganga'yı 1 yıllığına kiraladı. Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcuya 1.2 milyon Euro maaş vereceği iddia edildi. Tanganga'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Başkan Burak Elmas bizzat Tottenham yetkilileriyle görüşme halinde olduğu gelen haberler arasında.

Galatasaray, 22 yaşındaki İngiliz stoper Tanganga'nın transferi için artık geri sayımda.

Savunmanın ortasında ve sağ bekte oynayabilen Japhet Tanganga, Tottenham formasıyla geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Gol ve asist katkısı veremeyen İngiliz oyuncu, ayrıca ülkesinin U21 Milli Takımı'nda da yer alıyor. Tottenham altyapısından yetişen genç oyuncu 2019-2020 sezonunda A Takım'a yükselmişti.

Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yabancı stoper transferi düşündüklerini belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

''Luyindama için olağanüstü oynarken, çaprazının kopması, onu 6-7 ay geriye attı. Her gün daha iyi olacağını düşünüyorum. Stoper almayı düşünüyorum. Şu an için yabancı bir stoper düşünüyoruz.''







