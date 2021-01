Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 6-0'lık görkemli Gençlerbirliği maçının ardından açıkça, "İrfan Can Kahveci, Visca, Onyekuru ve Mohamed'i istiyorum. Daha resmi, daha ciddi görüşmeler yapılmalı. Elimizden gelenin fazlasını yapmamız için engel yok" sözleri sonrasında yönetim harekete geçti. Cim Bom'da transfer operasyonları hızlanırken, Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da devreye girdi. İki ismin birkaç gün içerisinde İrfan Can ve Visca için Başakşehir'in patronu Göksel Gümüşdağ ile bizzat görüşeceği öğrenildi.

Avrupa'dan da talipleri var

Daha öncesinde İrfan için nabız yoklanırken, Terim'in ekran önündeki mesajları sonrasında yönetimin resmi bir teklifle Turuncu-Lacivertliler'in kapısını çalacağı belirtildi. Cengiz ve Albayrak'ın, Avrupa'dan da talipleri bulunan 25 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 7 milyon Euro önereceği kaydedildi.









Tüm şartlar zorlanacak

Sezon sonuna kadar UEFA ile olan Finansal Fair Play (FFP) anlaşması sebebiyle satmadan, oyuncu alamayan Cim Bom'un bu durumu da bedelsiz kiralama ve Haziran'da ödeme seçeneğiyle çözmeyi planladığı da gelen haberler arasında. Kesenin ağzını açmaya hazırlanan Aslan'da bu transferin olumlu sonuçlanması için tüm şartlar zorlanacak.

Visca da olursa paket teklif...

İrfan Can için Başakşehir'le anlaşmayı uman Galatasaray'ın bir diğer hedefi de Boşnak yıldız Edin Visca... Terim'in listesinde yer aldığını açıkladığı 30 yaşındaki futbolcu için de ilk kez başkanlar düzeyinde bir görüşme yapılacak. Cengiz ve kurmayları, tecrübeli oyuncu için nabız yoklayacak, anlaşma zemini oluşacak gibi olursa, İrfan Can ve Visca için paket teklif de gündeme gelebilir.

Okan Buruk: Son karar yönetimlerde

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da Ankaragücü maçının ardından, İrfan ve Visca'nın geleceği hakkında konuştu. Genç çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Fatih hocanın açıklamalarını dinledim. Bütün hocalar değişim ister, biz de istiyoruz. Burada Galatasaray'ın talebi var, belki birçok takımın talebi var. Son karar başkanlar ve yönetimlerdedir."

Metin Karabaş