SON DAKİKA! Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Mert Müldür yarışı

Galatasaray ve Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi. Şimdiden gelecek sezonun kadro planlamasını yapan, bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, Mert Müldür yarışına girdi. Isla'nın sözleşmesini yenilemeyecek olan Fenerbahçe'nin Sassuolo formasını giyen Mert Müldür ile ciddi şekilde ilgilendiği iddia edilmişti.

Türkiye'ye sıcak bakıyor

Mariano ve Şener Özbayraklı ile yolları ayırmayı planlayan, Linnes'i ise yetersiz bulan Galatasaray da Mert transferi için devreye girdi. Tuttomercatoweb'in haberine göre; iki dev 21 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllık kiralamak için Seria A ekibine resmi teklifte bulunacak. Rapid Wien'den 5 milyon Euro karşılığında Sassuolo'ya transfer olan Mert'in İtalya'da kendini gösteremediğini ve Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

İki takımında çok istediği Mert Müldür'ün son kararını kısa süre içerisinde vereceği belirtildi.

Tam bir joker!

Sezon başında Rapid Wien’den 5 milyon Euro’ya İtalya’nın Sassouolo takımına transfer olan ve toplam 13 maçta forma giyen Mert Müldür 1 de asiste imza attı. Sağ bek mevkisinin yanı sıra stoper ve orta saha olarak da görev alabilen Mert, A Milli Takım’a da davet edilmiş ve 2 kez ay yıldızlı formayı giymişti.