Son dakika! Galatasaray için Mandanda iddiası

Süper Lig 'de bu sezon beklentileri karşılayamayan Galatasaray 'da gözler transfere çevrilmiş durumda. Fatih Terim ile ayrılığın ardından İspanyol teknik adam Domenec Torrent'i takımın başına getiren Sarı Kırmızılılar'da öncelik kaleye verilmiş durumda. İsmail Çipe ile Fatih Öztürk'ün yetersiz kalması ve Muslera'nın sakatlığı yönetimi harekete geçirdi.

Fransız basınından ise flaş bir iddia geldi. Foot Mercato'ya göre; Galatasaray Fransız file bekçisi Steve Mandanda'yı gündemine aldı. Marsilya'da Pau Lopez'in gerisinde sık sık yedek kalan Steve Mandanda'nın takımdan ayrılması gündemde. Tecrüeli file bekçisi ayrıca Nice ile de görüşüyor. Galatasaray'da futbolcu ile ilgileniyor.

Sinan Bolat'ın transfer durumunu da yakından takip eden Sarı Kırmızılılar, Fernando Muslera'nın sakatlığı nedeniyle yokluğunu telafi etmek için deneyimli bir kaleci arıyor.



