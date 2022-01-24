Son dakika! Galatasaray için Alvaro Gonzalez iddiası

Süper Lig 'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray 'da gündem transfer . Teknik direktör Domenec Torrent yönetimindeki Sarı-Kırmızılı ekibin savunmaya takviye yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

RMC Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Marsilya ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol stoper Alvaro Gonzalez ile ilgileniyor. Sarı-Kırmızılı ekibin Marsilya'ya futbolcu için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapabileceği aktarılanlar arasında yer aldı.

Teknik direktör Jorge Sampaoli'nin planları arasında yer almayan 32 yaşındaki savunma oyuncusu ise bu seçeneği değerlendiriyor.

Alvaro Gonzalez'in her ne kadar önceliği Marsilya'da kalmak olsa da resmi teklif gelmesi halinde Sarı-Kırmızılı ekibe katılmaya ilgi duyacağı belirtiliyor.

32 yaşındaki İspanyol stoper Alvaro Gonzalez bu sezon Fransız ekibinde 10 maçta görev yaptı.







