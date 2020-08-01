Galatasaray, yeni sezon öncesi uzun süreli sakatlığı bulunan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışları kapsamında gündemine Athletic Bilbao'dan Iago Herrerin'i almıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın İspanyol kaleci için kulübüyle anlaşmaya vardığı belirtildi.

La Razon'un haberine göre Galatasaray, Athletic Bilbao ile anlaşmaya vardı ve 2021'de sözleşmesi bitecek olan Herrerin, Galatasaray'a kiralanarak takımına veda edecek.

Athletic Bilbao Sportif Direktörü Rafael Alkorta da yakın dönemde yaptığı açıklamada, "Ocak ayında ayrılmak istedi çünkü mutlu değil. Bence Iago'ya çok haksızlık edildi. Şimdi yapmamız gereken bir teklif geldiğinde ayrılmasını kolaylaştırmaktır" demişti.

32 yaşındaki kaleci altyapısından yetiştiği Bilbao'da bu sezon sadece 9 maçta forma giyebilmişti.

Tecrübeli kaleci anlaşma sonrasında ise sosyal medyadan Galatasaray'ı takip etmeye başlarken aslan dövmesinin de yer aldığı bir story paylaştı.