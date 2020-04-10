Son dakika! Galatasaray Hulk transferi için harekete geçti

Son dakika Galatasaray transfer haberi. Galatasaray, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanması muhtemel bir ekomomik krizi aşmak için oyuncu maaşlarında indirime gitmeyi planlıyor. Ancak Radamel Falcao'nun bu teklife sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Kolombiyalı yıldızın ayrılma ihtimalini düşünen sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı yıldız Hulk'u gündemine aldığı iddia edildi.

Çin'den Shanghai'ın yerel Titan-24 kanalının yorumcusu Wang Xiaorui'den Hulk'un Galatasaray'a transferiyle ilgili bazı detaylar paylaştı… Brezilyalı oyuncunun, Shanghai'da devam etmek istemediğini söyledi. Wang ayrıca Hulk'a kaptanlık veren Shanghai'ın, kendisine 2 yıllık daha sözleşme teklif ettiğini ama Brezilyalı oyuncunun bunu kabul etmediğini açıkladı.

Takvim'de yer alan habere göre Wang , Hulk'un Galatasaray'la bir süredir görüştüğünü duyduğunu ancak bunu teyit edecek kaynağı olmadığını ifade etti. Kariyerini bitirmeden mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynamak istediğini de kaydetti. Bu sezon şampiyon olmayı amaçlayan Galatasaray hedefine ulaşırsa, Devler Ligi biletini Hulk transferinde koz olarak kullanmayı amaçlıyor.

Galatasaray, indirim yapmaya çok da sıcak bakmayan Radamel Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşılık Hulk'la anılıyordu. Shanghai ile aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Avrupa'da oynayabilmek için göreceli düşük bir ücreti kabul etmeye hazır olduğu belirtilmişti.



