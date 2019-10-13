SON DAKİKA! Galatasaray, Henry Onyekuru transferini bitirdi!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve sezon başında Everton'dan ayrılarak bonservisiyle Monaco'nun yolunu tutan Henry Onyekuru ile ilgili ülkesi Nijerya'dan gündeme bomba gibi düşen bir son dakika haberi geldi. Sarı Kırmızılı yönetimin 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferini bitirdiği öne sürüldü.

Punch gazetesinden okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Galatasaray yöneticileri, yetenekli futbolcunun devre arasında altı aylığına kiralanması için Monaco kulübüne 1 milyon euro ödemeyi kabul etti. Haberde oyuncuya ödenecek maaşınsa 750 bin euro olacağı kaydedildi. Yıldız isim, bir önceki sezon Cim Bom'un lig ve kupa şampiyonluğuna 16 gol, 6 asistle katkıda bulunmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler