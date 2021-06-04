Galatasaray, Halil Dervişoğlu’nu bırakmak istemiyor. Hürriyet'in haberine göre; Milli futbolcunun yeni sezonda da takımda kalmasını isteyen sarı kırmızılılar İngiliz Brentford Kulübü’nün 10 milyon Euro’nun altında gelecek tekliflere kapısını kapatması üzerine yeniden ‘kiralama’ yöntemini devreye soktu.

AİLESİ DE 'G.SARAY' DİYOR

Kiralama sözleşmesi bitmesine karşın Halil Dervişoğlu’nun ailesi de oyuncunun kariyerine Galatasaray’da devam etmesini istiyor. Hatta genç futbolcunun babası ve temsilcisi Muzaffer Dervişoğlu da halen profilinde oğlunun Galatasaray formalı fotoğrafını kullanıyor.

Sarı kırmızılı kulüp de Brentford ile görüşerek oyuncunun Galatasaray’da sergilediği sıçrama, milli takıma davet edilmesi ve gelişimini sunarak, satın alma opsiyonu ile Halil’i kiralamak için pazarlık masasına oturacak.