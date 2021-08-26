Son dakika | Galatasaray Halil Dervişoğlu transferinde yeni gelişme

Galatasaray , transferi için aylardır yoğun mesai harcadığı Halil Dervişoğlu görüşmelerinde büyük mesafe katetti. Cim Bom, İngiliz ekibi Brentford'la yaptığı pazarlıklarda 3 senede ödeme koşuluyla 6 milyon Euro'ya kadar çıktı. Taraflar arasındaki makas iyice daralırken, görüşmelerin başından bu yana Terim'le temas halinde olan Halil'in de devreye gireceği kaydedildi.

'Şartlar zorlansın' talimatı

Brentford'daki kalabalık oyuncu havuzunda forma bulması zor gözüken ve Galatasaray'la anlaşan 21 yaşındaki forvetin, Aslan'a transferi için yönetimden kolaylık isteyeceği öğrenildi. Terim'in de Burak Elmas ve ekibinden bu transfer için tüm şartların zorlanmasını istediği gelen haberler arasında.

Metin Karabaş