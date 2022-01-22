Galatasaray 'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Olimpiu Morutan'la ilgili transfer iddiaları gündeme geldi. Rumen futbolcunun eski takımının başkanı, Morutan'ın geri dönebileciğini açıklamıştı.

Olimpiu Morutan'ın menajeri Victor Becali, DigiSport'a açıklamalarda bulundu.

Morutan'ın Galatasaray'da mutlu olduğunu aktaran Becali, "Morutan'ın sorunu yok. Onu Terim transfer ettirdi." diye konuştu.

Teknik direktör değişikliğinin oyuncunun durumunu etkilemediğini söyleyen Becali, "Şimdi ne yapacağız. Başka bir teknik direktör gelince bütün takım gönderiliyor mu? Morutan'a büyük paralar ödendi. Morutan'dan daha yüksek kontratlı oyuncular var takımdan ayrılabilecek ya da kiralık gönderilebilecek" açıklamasını yaptı.