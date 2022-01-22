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Son dakika Galatasaray Haberleri: Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'ın menajeri Victor Becali transfer iddialarına açıklık getirdi.

22 Ocak 2022, Cumartesi 13:05 Son Güncelleme:
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Son dakika Galatasaray Haberleri: Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması

Galatasaray 'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Olimpiu Morutan'la ilgili transfer iddiaları gündeme geldi. Rumen futbolcunun eski takımının başkanı, Morutan'ın geri dönebileciğini açıklamıştı.

Olimpiu Morutan'ın menajeri Victor Becali, DigiSport'a açıklamalarda bulundu.

Morutan'ın Galatasaray'da mutlu olduğunu aktaran Becali, "Morutan'ın sorunu yok. Onu Terim transfer ettirdi." diye konuştu.

Teknik direktör değişikliğinin oyuncunun durumunu etkilemediğini söyleyen Becali, "Şimdi ne yapacağız. Başka bir teknik direktör gelince bütün takım gönderiliyor mu? Morutan'a büyük paralar ödendi. Morutan'dan daha yüksek kontratlı oyuncular var takımdan ayrılabilecek ya da kiralık gönderilebilecek" açıklamasını yaptı.

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