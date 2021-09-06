26 yıl sonra döndüğü Süper Lig 'e iddialı bir kadro ile başlayan Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon kiraladığı Yunus Akgün için Galatasaray 'la yeniden anlaşma sağladı. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştır.” denildi.

Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da çıktığı 32 resmi maçta 7 gol, 3 asistle skora katkı sağladı.

32 resmi maçta 7 gol, 3 asist

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'la TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Mavi Lacivertli formayla çıktığı 32 resmi maçta 7 gol, 3 asistle skora katkı sağlamıştı.

21 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Transfer şov!

Adana Demirspor daha önce Mario Balotelli, Younes Belhanda, Assamblonga, Svensson, David Akintola, Lucas Castro, Stambouli, Ferhat Kaplan, Metehan Mimaroğlu, Arijanet Muric, Birkir Bjarnason ve Matias Vargsas'ı kadrosuna kattı.







