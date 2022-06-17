Galatasaray 'da teknik direktör konusunda kritik tarih belli oldu. Sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğuna Dursun Özbek'in oturmasının ardından teknik direktör konusunda geri sayıma geçildi. Galatasaray'ın görüştüğü iki teknik adam belli oldu. İşte detaylar...

2 KUPA KAZANDI

Süper Lig devi Galatasaray'da teknik direktörlük görevi için adaylar arasında yer alan Okan Buruk kariyerinde 7 farklı takımda teknik direktör olarak görev yaptı. A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak çalıştıktan sonra Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor , Göztepe , Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör 1 Süper Lig ile 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

DURSUN ÖZBEK'DEN AÇIKLAMA

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek dün TFF'de gerçekleştirilen genel kurul sonrası açıklamalarda bulundu. Teknik direktör konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Özbek, "Mazbatayı daha yeni aldık ama teknik direktör ile ilgili çalışmalarımızı çok önceden başlatmıştık. Yeni teknik direktörü birkaç gün içinde açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

YERLİDE BURUK, YABANCIDA ROSE

Galatasaray’da herkes yeni teknik direktöre odaklandı. Yerli olarak sadece Okan Buruk ismi gündeme gelirken yabancı olarak da Marco Rose başta olmak üzere Alman ve Portekizli adaylar üzerinde yoğunlaşıldı.

KARAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

Galatasaray’da teknik direktör konusunda karar önümüzdeki hafta verilecek. Dursun Özbek’in başkan olmasının ardından yeni yönetim mazbatasını hafta başında alırken kamuoyunun en çok merak ettiği hoca konusunda ana plan belli oldu. Buna göre yerlide Okan Buruk dışında herhangi bir alternatif olmadığı öğrenildi.

TERİM OLASILIĞI ORTADAN KALKTI

Bu durum sosyal medyada özellikle konuşulan Fatih Terim olasılığını da ortadan kaldırdı. Paris’te bulunan Okan Buruk’un sarı-kırmızılılardan haber beklediği bildirildi. Galatasaray kulübüyle futbolculuk döneminde özdeşleşen Buruk’un göreve hazır olduğu kaydedildi. Okan Buruk daha önce 2019-20 sezonunda Başakşehir’i Süper Lig şampiyonu yapmıştı.

CENK ERGÜN ÇALIŞIYOR

Sportif direktör olarak görevlendirilen Cenk Ergün’ün başta geçen sezon Borussia Dortmund’u çalıştıran Marco Rose olmak üzere Alman ve Portekizli hocalardan oluşan bir liste üzerinde çalıştığı öğrenildi. Özellikle Marco Rose’un sunduğu şartların ağır olduğu belirtildi. Bu nedenle yeni alternatifler oluşturulduğu kaydedildi. (Skorer)