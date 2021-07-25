Galatasaray yeni transferlerini bir bir açıklarken oyuncuları da hazırlamaya başladı. Yeni sezonda takımlar 8+6 olmak üzere toplam 14 oyuncu kadroda bulundurabilecek.

Galatasaray'ın mevcut kadrosu içerisinde yabancı pasaportuna sahip 15 isim var. Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanması bekleniyor. Takımla idmanlara başlasa da tedavisi en az 6 ay daha sürecek olan Omar Elabdellaou'ya lisans çıkarılmayacak. (Sabah)



