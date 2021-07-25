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Son dakika Galatasaray haberi! Yabancı kararı! 1 futbolcunun sözleşmesi askıya alınıyor

Son dakika Galatasaray haberleri... Sarı kırmızılılar transfer operasyonları sürdürüyor. Romen orta saha oyuncusu Cicaldau, 5 senelik imzayı attı. Galatasaray bu transfer için oyuncunun kulübüne 6.5 milyon Euro ödeyecek. Sol beke Van Aaanholt, sağ beke de Sacha Boey geliyor. Galatasaray'da bir futbolcunun sözleşmesi revize edilen yabancı kuralı nedeniyle askıya alınacak.

25 Temmuz 2021, Pazar 09:24 Son Güncelleme:
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Son dakika Galatasaray haberi! Yabancı kararı! 1 futbolcunun sözleşmesi askıya alınıyor

Galatasaray yeni transferlerini bir bir açıklarken oyuncuları da hazırlamaya başladı. Yeni sezonda takımlar 8+6 olmak üzere toplam 14 oyuncu kadroda bulundurabilecek.

Galatasaray'ın mevcut kadrosu içerisinde yabancı pasaportuna sahip 15 isim var. Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanması bekleniyor. Takımla idmanlara başlasa da tedavisi en az 6 ay daha sürecek olan Omar Elabdellaou'ya lisans çıkarılmayacak. (Sabah)

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