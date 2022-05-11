Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, Fatih Terim'in yerine göreve getirdiği, ancak yolları ayırmak istediği Domenec Torrent, Sarı-Kırmızılı kulübe problem çıkaracak gibi görünüyor. Florya'da yapılan ilk görüşmede, tazminatında indirim yapması istenen İspanyol hoca, bu teklifi kabul etmedi. Başakşehir maçının ardından, "1 yıl daha sözleşmem var. Gelecek sezonu konuştuk" diyen Torrent'in, buna karşın görüşmelerde hazır bulunması için menacerini İstanbul'a davet ettiği ortaya çıktı. Son gelişmeler ışığında 59 yaşındaki çalıştırıcının sezonu Galatasaray'da tamamlaması bekleniyor. Ancak tazminat pazarlıkları bu sürecin sonuna kadar devam edecek.

Danışmanlar devam edecek

Burak Elmas, yeniden adaylığını koymaya hazırlandığı 11 Haziran'daki kongre öncesinde Torrent'i gönderip yeni hocayı açıklamanın hesapları içinde. 1 numaralı teknik direktör adayı Okan Buruk olan Başkan Elmas, görevine devam etmesi halinde, Campos ve Sensibile'yi de görevde tutacak. Campos'un başka bir kulüple anlaşması durumunda da Elmas'ın danışmanlığını sürdüreceği bildirildi.