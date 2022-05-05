Galatasaray Başkanı Burak Elmas, lig bitiminin ardından Teknik Direktör Domenec Torrent ile masaya oturup, yolları ayıracak.

Yeni gelecek başkan ve yönetimin elini rahatlatmak isteyen Elmas’ın, Katalan teknik adam ile dostça ayrılmak için bir görüşme yapacağı ortaya çıktı. Ancak bu, lig sonunda, üç maçın ardından gerçekleşecek.

Başkan Burak Elmas, bu konuyla ilgili yakın çevresine, “Torrent ile konuşacağım ama ligin bitmesine 3 maç kala göndermek gibi rasyonel olmayan bir karar vermeyeceğim. Şov yapmak için teknik direktör göndermem” dediği öğrenildi.

Yine bazı yöneticiler de ligin bitmesine 3 hafta kala böyle alınacak bir kararın doğru olmayacağı konusunda görüş belirtti.

Domenec Torrent de, yönetimin kendisine verilen sözlerin yerine getirmemesinden dolayı kırgın... Katalan teknik adamın, bu nedenle umursamaz davrandığı öğrenildi.

59 yaşındaki çalıştırıcı, başta gelecek sezon planlaması ve transferler olmak üzere hayal kırıklığına uğradı. Göreve gelirken anlatılanlarla, gördüğü tablonun çelişmesi Torrent’i şoke etti. Kendisiyle yolların ayrılacağı yönündeki haberleri bu nedenle dikkate almayan Torrent’in, her türlü senaryoya açık olduğu ama tazminat konusunda kesinlikle taviz vermeyeceği bildirildi.

G.Saray’da izin biterken Başakşehir maçının hazırlıkları başladı. Torrent, antrenmanda oyuncularına veda konuşması yaptı. Katalan teknik adam “Yeni sezonda yokum, sizden isteğim 3 maçta da iyi mücadele etmeniz” diyerek yeni sezonda olmayacağını söyledi.

17 MAÇTA 8 MAĞLUBİYET

Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde tüm kulvarlarda 17 müsabakaya çıktı. İspanyol teknik adamın öğrencileri bu karşılaşmalarda rakiplerini 6 kez mağlup etme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar, İspanyol teknik adamın kenarda yer aldığı mücadelelerde 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Domenec Torrent, Galatasaray döneminde maç başına 1.24 puan ortalaması yakaladı.

BARCELONA MAÇLARINDA BEĞENİLDİ

Domenec Torrent’in Galatasaray kariyerinde, taraftarla arasında bir uyum yakalanamadı. İspanyol teknik adam sadece UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Barcelona’ya karşı oynanan iki müsabakadaki hamleleriyle taraftarın beğenisini kazandı. Galatasaray, Domenec Torrent’in taraftarla bütünleştiği kısa sürelik dilimde Beşiktaş ’ı da mağlup etmişti.

TRANSERLERİ ETKİLİ OLMADI

Fatih Terim’le yolların ayrılmasının ardından Burak Elmas ve kurmayları tarafından göreve getirilen Domenec Torrent’in yaptırdığı transferler etkili olamadı. Devre arası transfer döneminde Inaki Pena, Erick Pulgar, Semih Kaya ve Bafetimbi Gomis’in kadroya katılmasına rağmen istenen başarı gelmedi.

GALATASARAY ÖNCESİ KARİYERİ

İspanyol teknik adam teknik direktörlük kariyerine Palafrugell’de başladı. 59 yaşındaki çalıştırıcı daha sonra Palamos, Girona, New York City ve Flamengo’yu çalıştırdı. Domenec Torrent bir dönem Pep Guardiola’nın yardımcısı olarak Barcelona ile Manchester City’de de görev aldı. (Skorer)