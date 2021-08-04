Galatasaray 'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Takımdaki birçok bölgeye takviye yapan ve yapmayı da sürdürecek olan Sarı-Kırmızılılar, bu kez de defansif orta saha transferi için düğmeye bastı. Teknik direktör Fatih Terim, scout ekibiyle birlikte yaptığı tarama sonucunda, özellikle bir isim üzerinde durdu. Konuyla ilgili düşüncesini yönetime de ileten tecrübeli çalıştırıcı, Mısır Ligi'nde Al Ahli forması giyen 23 yaşındaki Malili futbolcu Aliou Dieng'i mutlaka kadrosunda görmek istiyor. İki kulüp yetkilileri görüşmelere başlarken, Sarı- Kırmızılılar'ın 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia ediliyor.

Adana Demirspor'da beğenilmedi

Al Ahli'nin en önemli isimlerinden biri olan Aliou Dieng hakkındaki en ilginç detay ise 4 yıl önce Adana Demirspor'a gelmiş, ancak beğenilmemiş olması. 2017'de bir grup futbolcuyla beraber antrenmanlara çıkan Dieng, Adana'da göze giremeyince ülkesi Mali'ye geri döndü. Tam 1 yıl sonra bir Cezayir takımına transfer olan Aliou Dieng, 1 sezon da burada oynadıktan sonra 2019'da 1.1 milyon Euro'ya Al Ahli'ye imza attı. Mısır kulübü ise Galatasaray'ın istediği genç oyuncunun bonservis rakamını yükseltmek için tüm şartları zorluyor.