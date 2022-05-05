Son dakika Galatasaray haberi! Sezon bitince Diagne imzalıyor
Galatasaray'da devre arası transferi için yabancı kontenjanında yer açmak adına sözleşmesinin feshedilmesini kabul eden Diagne, sezon sonunda yeniden sarı kırmızılı takımla sözleşme imzalayacak.
Devre arasında yabancı kontenjanında yer açılabilmesi amacıyla sözleşmesinin feshedilmesini kabul eden Mbaye Diagne, anlaşma gereği lig bitiminde Galatasaray 'la yeniden kontrat imzalayacak. Çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren tecrübeli futbolcunun, ancak Sarı-Kırmızılı kulübe imza attıktan sonra satılabilmesi veya kiralanabilmesi gündeme gelecek. Diagne'nin ise yeni kontratı imzaladıktan sonra da Galatasaray'da kalmak istediği öğrenildi.