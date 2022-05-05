Son dakika Galatasaray haberi! Sezon bitince Diagne imzalıyor

Devre arasında yabancı kontenjanında yer açılabilmesi amacıyla sözleşmesinin feshedilmesini kabul eden Mbaye Diagne, anlaşma gereği lig bitiminde Galatasaray 'la yeniden kontrat imzalayacak. Çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren tecrübeli futbolcunun, ancak Sarı-Kırmızılı kulübe imza attıktan sonra satılabilmesi veya kiralanabilmesi gündeme gelecek. Diagne'nin ise yeni kontratı imzaladıktan sonra da Galatasaray'da kalmak istediği öğrenildi.