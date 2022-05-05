MENÜ

Son dakika Galatasaray haberi! Sezon bitince Diagne imzalıyor

Galatasaray'da devre arası transferi için yabancı kontenjanında yer açmak adına sözleşmesinin feshedilmesini kabul eden Diagne, sezon sonunda yeniden sarı kırmızılı takımla sözleşme imzalayacak.

05 Mayıs 2022, Perşembe 07:59 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika Galatasaray haberi! Sezon bitince Diagne imzalıyor

Devre arasında yabancı kontenjanında yer açılabilmesi amacıyla sözleşmesinin feshedilmesini kabul eden Mbaye Diagne, anlaşma gereği lig bitiminde Galatasaray 'la yeniden kontrat imzalayacak. Çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren tecrübeli futbolcunun, ancak Sarı-Kırmızılı kulübe imza attıktan sonra satılabilmesi veya kiralanabilmesi gündeme gelecek. Diagne'nin ise yeni kontratı imzaladıktan sonra da Galatasaray'da kalmak istediği öğrenildi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...