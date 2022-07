Galatasaray , Süper Lig ’de son dönemdeki en önemli transfer kazançlarından birine sahip oldu. Sarı-kırmızılılar, Marcao’yu Sevilla’ya 15 milyon euroya satarak, en çok para kazanılan transferlerden birine imza attı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Sevilla, şirketimize bonuslar ile birlikte 15 milyon euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının % 10’u ayrıca Sevilla tarafından şirketimize ödenecektir” ifadeleri kullanıldı.

Teşekkür mesajı

Marcao’nun serbest kalma bedeli 50 milyon euro olduğu ve Sevilla ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken, maaşının ise 1.5 milyon euro olduğu dile getirildi.

Oyuncu için bir veda mesajı paylaşan G.Saray, “Şanlı G.Saray formasıyla 3 kupa kazanan, sahaya her maç yüreğini koyan, takımına kaptanlık yapan, yeri geldiğinde bataklığa dönmüş penaltı noktasını elleriyle temizleyen Marcos do Nascimento Teixeira. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

‘Nereye gidersem gideyim aslanım’

Cim-Bom ile bağlarını kopararak Sevilla’ya gönderen Marcao, Galatasaray’a veda etti.

Sosyal medya hesabından, bir veda mesajı yayımlayan Brezilyalı stoper, “2019’da Fatih Terim’in daveti, her şeyi değiştirdi. O günden beri, bu forma için sizden biriymiş gibi savaştım. Takım arkadaşlarım, Galatasaray için son nefesime kadar savaşmam gerektiğini öğrettiler. Nereye gidersem gideyim, bir aslan olacağım” ifadelerini kullandı. (Milliyet)