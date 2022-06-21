Dursun Özbek'in ikinci dönemi Galatasaray 'da yeni bir yapılanmayı beraberinde getirdi. Sarı-kırmızılılarda, Domenec Torrent sözleşme fesih görüşmeleri için dün İstanbul'a geldi. Domenec Torrent ve Dursun Özbek arasındaki görüşmenin detaylarına MİLLİYET ulaştı. İşte ayrıntılar...

CENK ERGÜN RESMEN AÇIKLANDI

Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek yönetimindeki yapılanmada ilk hamleler atıldı. Sarı-kırmızılılar, yaptığı açıklamada futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ün getirildiğini duyurdu. Galatasaray, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Sayın Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" denildi. Öte yandan Galatasaray'da Burak Elmas döneminde sportif direktörlük görevinde bulunan Pasquale Sensibile'nin sözleşmesi feshedildi.

ORTAK NOKTA ARANDI

Sarı-kırmızılılarda Domenec Torrent arasındaki ilk gerçekleşme dün gerçekleşti. Galatasaray'da kulüp avukatlarının da hazır bulunduğu ilk görüşmede tazminat konusunda ortak nokta arandı. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon başarısız sonuçlarla taraftarlarında tepkisini çeken Domenec Torrent'in ilk görüşmelerde Başkan Özbek'in indirim talebinde bulunduğu öğrenildi.

G.SARAY 1.5 MİLYON EURO ÖNERDİ

İspanyol teknik direktörle Dursun Özbek arasındaki görüşmelerde Başkan Özbek'in indirim talebini Domenec Torrent'in olumsuz karşıladığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı kurmayların daha önce de Katalan teknik adamın menajeriyle görüştüğü ve Domenec Torrent'e 1 milyon 500 bin euroluk alacağını 10 taksitle ödemeyi önerdikleri bildirildi. Domenec Torrent ile Dursun Özbek arasında yeniden bir görüşme gerçekleştirileceği kaydedildi. (Skorer)







