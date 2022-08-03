Galatasaray 'da yapılacak transferler kadar ayrılıklar da büyük önem taşırken Aytaç Kara'nın ardından bir isimle daha yollar ayrılıyor. Yıldız oyuncunun yeni adresi ve sözleşme detayları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

AYTAÇ KARA İLE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray'da Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir." denildi. Galatasaray'dan ayrılan Aytaç Kara, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.

ÖMER BAYRAM VE CİCALDAU DA YOL AYRIMINDA

Galatasaray'da ayrılıklar üst üste yaşanıyor. Sarı Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Cicaldau ve Ömer Bayram yeni sezon planlamasında yer almayacak. Alexandru Cicaldau'nun kiralık olarak gönderilmesi; Ömer Bayram'la ise karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması bekleniyor.

BİR VEDA DAHA: MORUTAN

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Olimpiu Morutan'la yolların ayrılması kararı alındı. Rumen on numaranın menajeri, oyuncusunun Pisa'ya transfer olduğunu duyurdu. Olimpiu Morutan'ın bu tercihinin nedeni ortaya çıktı.

Fatih Terim döneminde Galatasaray'daki yapılanma kapsamında kadroya dahil edilen Olimpiu Morutan bir türlü istenen performansı veremedi. 23 yaşındaki orta sahanın beklenen gelişimi göstermesi adına kiralık olarak takımdan ayrılması kararı alındı. Olimpiu Morutan'ın Serie B ekibi Pisa'ya transferinin nedeni ortaya çıktı.

SÜPER LİG'DEN DE TALİPLERİ VARDI

Rumen on numaranın Galatasaray'dan ayrılma sürecinde Süper Lig'den kulüpler de devreye girdi. Olimpiu Morutan'la Sivasspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük'ün ilgilendiği öne sürüldü. 23 yaşındaki oyuncunun menajeri tartışmalara son noktayı koydu ve Morutan'ın Serie B yolcusu olduğunu açıkladı.

ÇALIMBAY İLGİYİ DOĞRULAMIŞTI

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor 'la oynanan müsabakanın ardından Olimpiu Morutan'ın transfer listesinde olduğunu doğrulamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun transferinde menajerinden kaynaklı bir sorun olduğunu belirtmişti.

"UMARIM BELGELERİ ÇABUK İMZALAYABİLİRİZ"

Ioan Becali sarı-kırmızılıların genç futbolcusuyla ilgili Rumen basınına konuştu. Rumen orta sahanın menajeri yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Olimpiu Morutan'ın durumunu çözmek için acilen İtalya'ya gidiyorum. Kesin bir transfer değil, kiralık olacak. İşler neredeyse sona geldi. Umarım son düzlükte sorun olmaz. Onun sürekli oynaması çok önemli. İtalya'ya gidiyorum ve umarım belgeleri mümkün olduğunca çabuk imzalayabiliriz. Çünkü oyuncunun sakinleşmesi ve nerede oynayacağını bilmesi gerekiyor."

SERİE B'Yİ TERCİH ETME NEDENİ

Olimpiu Morutan'ın transfer sürecinde Pisa'yı tercih etme sebebi belli oldu. Genç futbolcunun pozisyonunda başka bir ismin olmaması nedeniyle Serie B ekibinde sürekli forma şansı bulma hedefine daha yakın olduğu belirtildi.

Galatasaray ve İstanbul'a alışma konusunda sorunlar yaşayan genç futbolcunun yeni takımında iki Rumen oyuncunun da bulunması uyum sorununun önüne geçebileceği kaydedildi. Pisa'nın kadrosunda Rumen futbolcular Adrian Rus ve Marius Marin de bulunuyor. Pisa'da uzun süredir forma giyen Marius Marin'in yeni transferler Adrian Rus ve Olimpiu Morutan'a yardımcı olabileceği aktarıldı.

BONSERVİSİNE 4.1 MİLYON EURO

Universitatea Cluj altyapısında yetişen Rumen on numara daha sonra Botosani ve FCSB formaları giydi. 23 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon başında Alexandru Cicaldau'yla birlikte Galatasaray'ın kadrosuna dahil olan iki Rumen futbolcudan birisi oldu. Sarı-kırmızılılar, Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katmak için 4 milyon 100 bin euro bonservis bedeli ödedi.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan genç futbolcu geçtiğimiz sezon 40 müsabakada oynadı. Rumen on numara bu süreçte toplam bin 929 dakika sahada kaldı. 23 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı formayla 4 gol ve 5 asist üretti.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTECEK

Galatasaray'dan Pisa'ya sezon sonuna kadar kiralanması beklenen Rumen futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. (Skorer)