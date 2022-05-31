Galatasaray 'da gözler 11 Haziran'daki seçime odaklanırken, göreve gelecek yeni yönetimin 3 hafta içinde en az 150 milyon lira bulması gerekiyor. Sarı-kırmızılılarda yeni gelecek yönetimi bekleyen tehlikenin detaylarına ulaşıldı.

ÖZBEK VE ÖZTÜRK BİRLEŞTİ

Sarı-kırmızılı takımda 11 Haziran'da gerçekeleşecek seçimde iki aday yarışacak. Metin Öztürk'ün Dursun Özbek'in birleşme çağrısına olumlu yanıt vermesinin ardından seçimde Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek karşı karşıya gelecek.

CENK ERGÜN AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu'nun sportif direktörlüğe getirmesi beklenen Cenk Ergün geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Cenk Ergün sosyal medya hesabından iki adaya da eşit mesafede olduğunu, sarı-kırmızılı takım adında görevde olmanın kendisini gururlandıracağını belirtti.

CENK ERGÜN AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu'nun sportif direktörlüğe getirmesi beklenen Cenk Ergün geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Cenk Ergün sosyal medya hesabından iki adaya da eşit mesafede olduğunu, sarı-kırmızılı takım adında görevde olmanın kendisini gururlandıracağını belirtti.

MOHAMED'DE 1 TEMMUZ SON

Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu için sarı-kırmızılıların süresi 1 Temmuz'da bitecek. Galatasaray'ın 1 Temmuz'a kadar ödeme yapmaması halinde, Mısırlı futbolcu Zamalek'e geri dönecek.

ALACAKLAR VE TAKSİTLER DE GÜNDEMDE

Diğer taraftan mevcut kadroda bulunan futbolcuların alacakları ve yine geçen sezon transfer edilen oyuncuların bonservis taksitleri ile beraber yeni yönetimin gelir gelmez yaklaşık 150 milyon lira ödeme yapacağı ifade edildi.

ADAYLARIN ÇÖZÜM ÜRETMESİ BEKLENİYOR

Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu’nu, kısa vadede mali yönden sıkıntılı bir tablo beklerken, bu konuda nasıl bir çözüm bulacakları merak ediliyor.

TRANSFER HAMLELERİ ZORLAYACAK

Diğer taraftan, transfer konusunda yine sarı-kırmızılıların yapacağı hamleler de mali yönden yeni yönetimi zorlayacak. Bu konuda tarafların izleyeceği transfer politikası, Teknik Direktör Domenec Torrent’in tazminat konusu ve yeni teknik adamla ilgili alınacak acil kararlar da adayların mali yönden hazırlığıyla doğru orantılı gözüküyor. (Skorer)