Galatasaray’da gözler transfere bakarken, Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Kurulu’nun belirlediği harcama limitleri, birçok takım gibi sarı-kırmızılıların da elini kolunu bağladı. Başkan Mustafa Cengiz, Trabzonspor ile birlikte artıda olan iki kulüpten biri olduğunu söylerken, Cim-Bom’un da bütçesi iyice azaldı.

Sarı-kırmızılılar, hem Henry Onyekuru hem de Halil Dervişoğlu’nu kiralayarak takıma kattı. Onyekuru’nun alacağı 750 bin euro, Halil’in de yıl sonuna kadar kazanacağı 3 milyon liralık net bedel, harcama limitlerinden götürecek. Bu nedenle Galatasaray’ın elinde 396 bin euroluk bir limit kaldı. Bu nedenle Aslan, takviyesini düşündüğü isimler için ya bu kadar bir bedel harcayabilecek ya da bazı oyuncuları satıp ya da kiralayarak harcama limitlerinden kendisine yer açacak.

Yedlin bekleniyor

Forvet konusunda Zamalek’in Mısırlı oyuncusu Mostafa Mohamed ön plana çıkarken, sağ bek için de sürpriz bir isim ortaya çıktı. Premier Lig ekibi Newcastle United’ın ABD’li sağ beki DeAndre Yedlin ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılılar futbolcunun kulübüyle yollarını ayırmasını bekliyor. Sezon sonunda İngiliz ekibi ile kontratı bitecek olan 27 yaşındaki futbolcunun, kulübünü ikna etmesi halinde Galatasaray, bonservis ücreti ödemeden oyuncuyu kadrosuna katacak.