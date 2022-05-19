Altyapısından yetiştiği Galatasaray ’da 22 yaşında kaptanlık bandını koluna takan Arda Turan, sarı kırmızılı tribünlere, veda edemeden futbol kariyerini noktaladı. Kulübe 13 milyon Euro bonservis kazandıran, A.Madrid ve Barcelona’da ortaya koyduğu performansla tüm Türkiye’nin gururu olan yıldız oyuncu, aktif futbolcu olarak son kez Galatasaray taraftarı önüne çıkma şansını belki de 1 maç sonra takıma veda edecek olan Domenec Torrent yüzünden kaybetti.

Her gün daha iyisini yapabiliyor

G.Saray’ın 2-0 geride olduğu F.Bahçe deplasmanında 84. dakikada Arda’yı oyuna sokan Torrent, daha sonra Malatya ve Altay karşılaşmalarında da süre verdi. Hatta İspanyol teknik adam, İzmir deplasmanından sonra tecrübeli oyuncu ile ilgili olarak şu sözleri sarf etti: “Arda oynuyor çünkü her antrenman gerçekten çok pozitif. Takıma bir şeyler vermek için çaba gösteriyor. Çok iyi çalışıyor. Her gün daha iyisini yapabiliyor” Torrent, Ali Sami Yen’de futbolcu olarak son kez çıkacağı maçta ise Galatasaray kaptanına kadroda yer vermezken, bu kararını şöyle açıkladı: “Arda fizik olarak oynayabilecek durumda değil.”

İki Barça maçında da şans vermedi

Türkiye’nin en kariyerli futbolcularından biri olan Arda Turan’a taraftara veda etme şansının tanınmasına Galatasaray camiası ve taraftarlar büyük tepki gösterirken Domenec Torrent’in bu kararı ile ilgili olarak çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanyol teknik adam, yıldız futbolcuyu 2.5 yıl formasını giyip 1 La Liga, 2 Kral Kupası, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 de İspanya Süper Kupası kazandığı Barcelona ile oynanan maçların kadrosuna da almamıştı. Bu durum Torrent’in Arda’ya 2. golü olarak yorumlanırken kulüp çevresinde İspanyol çalıştırıcının, tecrübeli oyuncudan göreve geldikten sonra takımın eski teknik patronu Fatih Terim’e sarılırken paylaştığı fotoğrafın rövanşını aldığı konuşuluyor.

Yaptıklarımı hatırlamaman normal

Hafta boyu tüm idmanlara çıksa da Torrent’in kadroya almayacağını hisseden Arda, ‘tartışılan adam’ olmamak için son idmana katılmadı. Galatasaray’a sessiz sedasız veda etmek adına bu adımı atan 35 yaşındaki yıldız duygularını önceki gece şu mesajla paylaştı: “Yok kardeşim, ben 13 milyon Euro kazandırmadım. Ben seni 16 dakika bekletmedim… Ben seni Play-Off’a bırakmadım, ben seni 2008’de senden 3 kat fazla bütçeyle yeni stadı varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim. Hatırlamaman normal. Twitter, Instagram o kadar aktif değildi. Ben Galatasaray’ı sevdim. Ben bu sene 30 altyapı maçı izledim sen? Sadece G.Saraylı gibi uyumak istiyorum müsaade edin.”

SAYGI DUYUYORUM DEDi AMA FATURAYI FATiH TERiM’E KESTi

Galatasaray’da, teknik direktörlük performansı ile sınıfta kalan Domenec Torrent, birbirine zıt açıklamaları ve kararları ile sorgulanmaya başladı. Arda ile ilgili sözleri ve tavrı ile tepki çeken İspanyol teknik adam selefi Fatih Terim ve genç oyuncularla ilgili de neredeyse 180 derece farklı açıklamalara, kararlara imza attı.

“Fatih Terim’e büyük saygı duyuyorum” diyen Torrent, tecrübeli hocayı isim vermeden hedef aldı. Sivas yenilgisi sonrası “Göreve geldiğimde tüm rakip analizleri, veriler, bilgisayar programları silinmiş, kağıtlar yırtılıp atılmıştı” diyerek Fatih hoca ile ekibine göndermede bulundu.

KASTEN YIPRATILDIM

Önceki gün de, Terim’in ayrılığının ardından kasıtlı şekilde yıpratıldığını belirtip “İnsanlar ‘Kulüp bana ait diyerek’ hata yapıyor. Kulüpler taraftarındır. Burada neler olduğunu çok net biliyoruz. Daha gelmeden beni neden eleştirmeye başladıklarını tahmin edebiliyorum. Daha benim kim olduğumu bilmeden eleştirdiler. Kulübün ismine ve tarihine saygı duymak lazım ama her gelen insanı böyle yakmak doğru değil” çıkışında bulundu.

ÖNCE ELEŞTİRİ SONRA AŞK

Torrent Sivasspor maçının ardından, “Muslera’nın 3 kez top kalesine top geldi. 3’ün de kalecilik yapamadı” demişti. İspanyol hoca Başakşehir karşılaşması sonrasında da “Muslera’ya aşığım” diyerek kendisiyle çelişmişti. Ayrıca ciddi bonservis ödenen Barış Alper Yılmaz ve Morutan gibi genç yıldızları da oynatmadı.

· Arda Turan; 2008-09 sezonunda 9, 2009-10’de ise 14 gol pası verirken, Süper Lig’de 2 kez asist kralı olmayı başardı.

· A Milli Takım ile birlikte 100 maça çıkan Arda, Euro 2008’de Avrupa 3.’sü olan takımın en önemli isimlerinden biriydi.

"KULÜBÜN ÖZ EVLADINA BU YAPILMAMALIYDI"

G.Saray’ın eski kaptanı Ayhan Akman, Arda Turan’a karşı gösterilen tutumu Hürriyet’e değerlendirdi.

Arda Turan'ın Galatasaray ve Türk futbolunun değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Akman, şu ifadeleri kullandı:

Yıllarını veriyorsun altyapısından yetişiyorsun, Galatasaray’a olan sevgini her zaman dile getiriyorsun, kulübüne para kazandırıyorsun ama seni son maçına çıkarmıyorlar. Tek kelime ile bu ayıp bir şey! Ne yazık ki bir Galatasaray eski kaptanı olarak ben de çok üzgünüm, bu olmaz. Futbolda bazı dinamikler vardır. Avrupa’da efsanelerin, kulübüne önemli kazanımlar sağlayan sembol isimlerin nasıl veda ettiğini görüyoruz. Keşke bunları örnek alabilsek. Değerlerimize Türk futbolu olarak sahip çıkmamız lazım. Biz böyle mi değerlerimize sahip çıkacağız?

EN BÜYÜKLERDEN BİRİ

Arda Turan, Türk futbol tarihinin en büyük ve kariyerli futbolcularından biridir. Bu bir gerçek! UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, UEFA Süper Kupası şampiyonluğu, La Liga şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi finali... Barcelona ve Atletico Madrid formasını kim giydi? Bu başarılara kim imza attı? Arda Turan...

BU TAVIR YAKIŞMADI

Kupalar kazanmak önemli bir iş. Böylesine önemli değerlerle yollar ayrılırken onlara hak ettiği gibi onore ederek veda etmek gerekir. Arda’nın, gönül verdiği Galatasaray’a, taraftarına veda etmesine izin vermek zor bir şey miydi? Bu yakışmadı! Neyimiz doğru ki! Hiç doğru ilerlemiyoruz. Türk futbolunda kaç oyuncunun böyle bir kariyeri var? Ve üstelik Arda Turan altyapı çıkışlı... Bu kişi senin öz evladın kısaca. Arda’nın hataları, yanlışları başka bir mevzu! Onu eleştirebilirsiniz. Ama ona, Galatasaraylılığına ve kariyerine saygı göstermeniz gerekiyor.

"BANA KALSA ARDA TURAN'I OYNATIRDIM"

Galatasaray'da Arda Turan’ın, Adana Demirspor karşılaşmasında kadroya alınmaması ile alakalı bu kararın arkasında başkan Burak Elmas ile yönetimin olduğu öne sürüldü.

Aktif Futbol kariyerine veda edecek olan Arda’nın Ali Sami Yen’de son maçına çıkmasına Torrent değil, yönetimin set çektiği iddia edildi.Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, bu iddialar ile alakalı Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulundu. (Hürriyet)