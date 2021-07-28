Galatasaray 'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau ve Sacha Boey'in ardından 5. imzayı Patrick van Aanholt'a attırdı. Sarı Kırmızılı ekip, bonservisi elinde olan Hollandalı sol beki kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Patrick Van Aanholt ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Profesyonel kariyerine İngiliz devi Chelsea’de başlayan Patrick van Aanholt, son olarak Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace takımının formasını giydi.









30 yaşındaki sol bek geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 18 maçta sahaya çıkarken 1 asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli oyuncu FA Cup'ta da 1 kez görev yaptı. Deneyimli sol bek Premier Lig kariyerinde 209 maçta 21 gol attı, 15 asist yapma başarısı gösterdi.

Tecrübeli solak, Hollanda Milli Takımı formasını ise 19 kez terletti. Patrick van Aanholt, Hollanda'nın EURO 2020 kadrosunda da yer aldı.







