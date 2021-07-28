Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Hollanda'da karşılaştığı PSV Eindhoven'a 5-1 yenilen Galatasaray , rövanşta rakibini Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda konuk etti. 37. dakikada Madueke, 59. dakikada Van Ginkel'in gollerine engel olamayan Galatasaray, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Teselli golünü 84. dakikada Mbaye Diagne ile bulan Sarı Kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

PSV, tur biletini kaparken, temsilcimiz yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile kozlarını paylaşacak.

Mücadelenin 63. dakikasında sarı kart gören PSV'nin Fransız stoperi Boscagli, 74. dakikada Diagne’ye yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3' Galatasaray'ın Kongolu stoperi Luyindama, kullandığı serbest vuruşta uzaklardan ceza sahasına doğru topu gönderdi. PSV kalecisi Drommel çıktı ve topu yumrukladı.

14' Sağ kanatta topla buşuşan Sekidika, ceza sahasına ortasını yaptı. PSV savunması, top Mohamed'e gelmeden tehlikeyi önledi.

16' Aytaç Kara'nın ceza sahasından attığı şut kaleyi tutmadı.









23' Mohamed'in yerde kalmasıyla orta saha çizgisinde Galatasaray serbest vuruş kazandı. Luyindama, hiçbir Galatasaraylı oyuncunun olmadığı ceza sahasına topu gönderdi. Teknik patron Fatih Terim, Luyindama'nın topu kullanmasının ardından yedek kulübesinde adeta çılgına döndü ve Kongolu stopere tepki gösterdi.

25' Galatasaray savunmasından kurtulan Gakpo, ceza sahası içi sol çaprazında vuruşunu yaptı, top yuvarlak savunmaya çarpıp kornere gitti.

36' PSV tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Gakpo, sağ ayağının dışıyla ceza sahasına topu gönderdi. Araya giren Luyindama, Zahavi'den önce topu uzaklaştırdı.

GOL | 37' PSV, Madueke ile öne geçti. Hollanda ekibinin sol çaprazda kazandığı serbest vuruşta topun başına Gakpo geçti. Hollandalı oyuncunun arka direğe gönderdiği topu Muslera, yumruklarıyla uzaklaştırdı.









Ceza sahasının dışında önüne düşen topu kontrol eden ve sert bir vuruş yapan Madueke'nin şutu, Marcao'ya çarptı, ağlarla buluştu.

İlk 45 dakika PSV'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2. yarıya 2 değişiklikle başladı. Barış Alper Yılmaz'ın yerine Ryan Babel, Mostafa Mohamed'in yerine Mbaye Diagne oyunda.

52' Philipp Max, sağ kanatta kazanılan kornerde topun başına geçti. Alman oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Van Ginkel'in yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.

57' PSV'nin tecrübeli golcüsü Zahavi'nin ceza sahası dışından attığı şut savunmadan kaleye yöneldi, Muslera topu çelmeyi başardı.

GOL | 59' PSV, Galatasaray karşısında farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Götze, ceza sahasına topu gönderdi. Aytaç'ı geçen topa hareket eden Van Ginkel, Luyindama'nın önünde vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.









60' Maçın etkili isimlerinden olan Gakpo, ceza sahası dışı sol çaprazından ortaladı. Ceza sahası içine koşu yapan Madueke kafayı vuramadı.

63' PSV'de Boscagli, Kerem'in şutunda topa elle müdahale ettiği için sarı kart gördü.

64' Ceza sahası yayının üzerinden kullanılan serbest vuruşta Ömer Bayram vuruşu yaptı, top üstten auta gitti.

67' Galatasaray'da 2 değişiklik. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Arda Turan, Emre Kılınç'ın yerine Emre Taşdemir oyunda.

73' Yaptığı baskıyla topu kapan ve PSV ceza sahasına doğru koşu yapan Diagne, Boscagli'nin yaptığı faul sonrası yerde kaldı. İtalyan hakem Massimiliano Irrati, faul düdüğünü çaldı ve Boscagli'ye gösterdiği 2. sarı kartla Fransız stoperi oyundan ihraç etti.

74' Ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta Aytaç kaleye vurdu, top üstten auta gitti.

75' Galatasaray'da Ömer Bayram'ın yerine Atalay Babacan oyunda.

GOL | 84' Sol kanatta topu kapan Arda Turan, boş durumda olan Emre Taşdemir'i gördü. Çizgiye inen Emre Taşdemir, ceza sahasına ortasına gönderdi. PSV savunmasından önce zor durumda topa vurmayı başaran Diagne, ağları sarstı ve Galatasaray farkı 1'e indirdi.









89' Emre Taşdemir'in sol kanattan yaptığı koşu yapan Arda Turan, topu kafayla arka direğe indirdi. Sekidika'nın vuruşunda top savunmada Max'a çarpıp kornere gitti.

90' PSV'de Gakpo'nun yerine Bruma, Götze'nin yerine Teze oyuna girdi.

İtalyan hakem Massimiliano Irrati son düdüğü çaldı ve 90 dakika PSV'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Sarı Kırmızılılar, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaybetti ve UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone'un rakibi oldu.

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)

GALATASARAY: Muslera- Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram (Dk. 75 Atalay Babacan), Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç (Dk. 67 Emre Akbaba), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Babel), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 67 Arda Turan), Mohamed (Dk. 46 Diagne)

PSV EINDHOVEN: Drommel- Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze, Van Ginkel (Dk. 69 Pröpper), Madueke (Dk. 69 Mauro Junior), Zahavi (Dk. 75 Viergever), Gakpo (Dk. 90+1 Bruma)

GOLLER: Dk. 37 Madueke, Dk. 59 Van Ginkel (PSV Eindhoven)

KIRMIZI KART: Dk. 74 Boscagli (PSV Eindhoven)

SARI KART: Aytaç Kara (Galatasaray)