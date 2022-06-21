Cumartesi akşamı Galatasaray Teknik Direktörü olması kesinleşen Okan Buruk'un hayalleri gerçek oldu. İki sene önce yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe 'ye getirmek istediği Buruk, "Galatasaray kariyerimi riske atamam" cevabını vermişti. 48 yaşındaki teknik adam son olarak İngiliz ekibi Hull City'nin teklifini, Galatasaray'ı düşünerek kabul etmedi

ASLAN'IN ORTA SAHASI SİL BAŞTAN!

8 yıldır çalıştığı ekibiyle birlikte aylardır sarı-kırmızılı takımın ayrıntılı analizini yapan Okan Buruk, hayalini kurduğu bu göreve kendisini hazırladı. "GALATASARAY'I şampiyon yapmaya geliyorum" diyen başarılı hocaya göre geçen sezon hayal kırıklığı yaratan sarı-kırmızılı takımın kadrosu kötü değil. 48 yaşındaki çalıştırıcı öncelikle takımın üstündeki kötü havayı dağıtıp şampiyonluk motivasyonuna girişecek.

"6 numaraya kesinlikle transfer yapacağız ve ilk 11 için bir orta saha oyuncusu daha alacağız. Ayrıca alternatif olarak yedek stopere ihtiyacımız var'' tespitinde bulunan Okan Buruk, mali açıdan ağır bir yüke girecek yeni yönetimi transferde çok zorlamayacak.

MEVCUT durumda 3 takviyeyi şampiyonluk için yeterli gören Buruk'un yol haritasını, olası oyuncu satışları da şekillendirecek. İlk 11 planından ayrılan isim olması halinde ise rota hemen alternatif futbolculara çevrilecek.

OKAN BURUK İMZAYI ATIYOR

SARI-KIRMIZILILARIN anlaşmaya vardığı Okan Buruk için geri sayım başladı. Şampiyonluk apoletli çalıştırıcı, yönetimin Domenec Torrent ile yollarını ayırmasının ardından imzayı da atacak. 48 yaşındaki çalıştırıcı ile ilgili ilk duyurunun yarın yapılacak divan kurulu toplantısında yapılması bekleniyor. Anlaşma 1+1 yıllık olacak. (Sabah)