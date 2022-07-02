Galatasaray 'da yeni sezon hazırlıkları bu sabah gerçekleşen idmanla devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın yeni teknik direktörü, bu sabah gerçekleşen idman öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkarak soruları yanıtladı. Yeni sezon öncesi takımın bulunduğu durum, oyuncuların performansları ve yapılabilecek transferlerle ilgili bilgi veren Okan Buruk, öncelikli transfer yapılması gereken mevki hakkında da konuştu.

İşte Okan Buruk'un antrenman öncesinde yaptığı açıklamalar:

Birinci haftayı tamamlamaya yakınız. Yoğun bir çalışmamız oldu. Çift antrenman, tek antrenman. Pazar günü bir iznimiz olacak. Yorgunluklar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bu zaten istediğimiz bir şey. Bir test yaptık. Test sonuçlarına göre antrenmanları planladık. Yarın bir iznimiz olacak ve sonrasında milli oyuncuların takıma katılmasıyla tam kadro olarak tekrar çalışmalarımıza başlayacağız. Ayın 7'sinde de Avusturya'da kamp başlıyor. Bu dönemi değerlendirirsek, oyuncuların istekleri arzuları, psikolojik olarak mutlu olmaları bizim istediğimiz bir şey. Burada enerjinin yükselmesi hem gülmenin hem çalışmanın bir arada olması. Oyuncularımızın performansından memnunuz. Antrenman kaçırmadılar. Burada tabii ki genç oyuncularımız da var. Yaklaşık 16 tane altyapıdan oyuncumuz var. Çalışma tempomuz, isteğimiz bu anlamda çok iyi gidiyor. Altyapı oyuncularımızı görmemiz açısından bu oyuncularımızı görmemiz çok iyi oluyor. Burada en iyilerini kampa götüreceğiz. Bir kısmı da bizimle birlikte antrenmanlara girip çıkacak. Antrenman performanslarından o nedenle memnunum.

BURUK'UN TRANSFER SÖZLERİ

Bir transfer gündemimiz var. Bu transfer gündemi içerisinde arayışlarımız var. Bulduğumuz, beğendiğimiz ilgilendiğimiz oyuncular var. Her zaman güncelleniyor. Olabilme durumuna bakıyoruz, bazen oluyor bazen olmuyor. Daha Haziran'ın sonundayız. Önümüzde çok fazla gün var ama bir yandan da kampa transferleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Yerli ve yabancı transferlerimizi kampa yetiştirirsek onları da bu kadroda değerlendireceğiz. Çok fazla alternatifi olan bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen seneden eksiklerimizi biliyoruz. Çok da gizli bir şey değil. Eksiklerimizin nereler olduğunu çok iyi biliyor ve oraya en doğru şekilde takviye yapmaya çalışıyoruz. Cenk ve Erden Bey ile hareket ederek doğru hamleler yapmak istiyorum.

AYRILACAK İSİMLER BELLİ DEĞİL

Takımdan ayrılacak isimleri belirlemedim. Dediğim gibi bir haftalık bir çalışmamız var. Kampa gideceğiz. Burada görmek istiyorum. Kamptaki hazırlık maçlarında görmek istediğim oyuncular var. Kadro yapısıyla ilgili düşüncelerimiz var. Bu düşünceleri ortadan kaldıracak performanslar sergilemeleri gerekiyor. Oyuncuları içeriye kattıktan sonra kadro şekillenmemiz daha doğru şekilde olacak.

Elimizde değerli oyuncular var. Bunun yanında orta saha bölgesine oyuncu katmak istiyoruz. Hücumda da bizim için opsiyon olacak bir oyuncu istiyoruz. Takımdan ayrılanlar belli. Bizim için kiralıktan dönen önemli oyuncular var, Yunus gibi Emre Akbaba gibi. Bize ön bölgede direkt olarak katkı sağlayabilecek oyuncular var. İlk öncelikli hedef orta saha bölgesi ama bunun yanında diğer bölgelerle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

KAZIMCAN VE ABDÜLKERİM TRANSFERLERİ HAKKINDA

Abdülkerim ve Kazımcan aramıza katıldı. Onlar Türk oyuncular ve gelecek için bundan sonraki seneler Galatasaray adına yaptığımız yatırımlar. Abdülkerim 28 yaşında ama fiziksel olarak bize hizmet edecek bir oyuncu. Kazımcan da potansiyeli olan bir oyuncu. İhtiyacımız olan bölgeler var. Önceliğimiz orta saha. Diğer bölgeler de aciliyetimiz olsa da bekleme şansımızın olduğu bölgeler.

MARCAO GİTMEZSE FORMASI HAZIR

Marcao bizim oyuncumuz. Talipler olacak tabii. Kulübümüz bununla ilgili görüşmeleri yapıyor. Burada teklif geldi, anlaşıldı. Olmadığı sürece de biz zaten Marcao'dan çok memnunuz. Ben memnunum, kadromda isterim. Taraftar memnun, camia memnun. Değerini bulursa tabii ki transfer ihtimali var ama olmazsa da gelip bizle beraber olup burada oynamaya devam edecek.

Ekibimizi oluşturduk. Bir kişi daha katabiliriz. Bölgesel olarak da çalışmalar yapacağımız birisini takıma katabiliriz. Devamlı bizle olmayıp, destek alacağımız ekipler de olabilir. Bu ekiple devam edeceğiz.

Direkt olarak takıma katkı verecek oyuncular kadroya katmak istiyoruz. Opsiyonlar var ama daha çok opsiyon çıkacak. 7 Eylül'e kadar transfer devam ediyor, biz o dönemi beklemeyeceğiz, kadromuzu daha önceden oluşturmak istiyoruz ama fırsat transferleri de gelebilir. Bizim işimizi kolaylaştıracak transferler için yönetim çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Taraftarın tribüne koşacakları bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Çok iyi bir yönetim var, bu da benim için bir şans.

TEK HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK

Taraftarın kombineye olan ilgisi bizim için mutluluk verici. Yeni gelen yönetim, yeni gelen teknik direktör, yeni gelen oyuncularla bu daha da katlanacak. 3 senedir Galatasaray'ın kazanamadığı bir kupa var. Tek hedefimiz bu kupayı kazanmak. Bu sene öncelikli hedefimiz bu. Sadece skor anlamında değil oyun anlamında da herkesi mutlu etmek istiyoruz. Oyunumuzu güçlendireceğiz. Şampiyon olmak isteyen çok takım var.

Enerjiyi takım içerisinde görüyorum. Bunu stada da doğru şekilde yansıtacağız.

Galatasaray takımının her maçı kazanması gerekir. Hangi teknik direktör gelirse gelsin, kazanmak üzere geliyor. Üzerinizde baskı olacak tabii. Baskı performansı artırır bazen. Biz bu baskıyı performans artıracak şekilde kullanacağız.