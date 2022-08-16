Galatasaray 'da Alexandru Cicaldau dönemi kapanıyor. Geçen sezon takıma katılan 25 yaşındaki orta saha oyuncu yeni sezon hazırlıklarında Okan Buruk'un beğenisini kazanamadı. Takımda düşünülmeyen oyuncu bu sezon oynanan Antalyaspor ve Giresunspor maçlarında kadroya giremedi.

Morutan yöntemiyle kiralanacak!

Alexandru Cicaldau'ya Süper Lig'den çok fazla talip var ancak Galatasaray kulübü oyuncuyu Avrupa kulüplerine Morutan'da olduğu gibi kiralık vermek istiyor. Morutan Pisa'ya 5.7 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Sarı-Kırmızılı ekip Cicaldau'da da aynı yolu izlemek ve oyuncudan zarar etmek istemiyor.

6.5 milyon Euro'ya gelmişti

Hagi'nin akademisinde yetişen ve Romamanya Milli Takım forması giyen Cicaldau geçen sezon başında Universitatea Craiova takımından 6.5 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.

5 gol, 4 asistlik performans

Merkez orta saha oyuncusu geçen sezon Galatasaray'da tam 40 maçta forma şansı buldu. 5 gol atan Cicaldau ayrıca 4 asistlik katkı yapmıştı. Rumen oyuncu çok fazla sorumluluk almadığı gerekçesiyle eleştirilerin odağındaki isim olmuştu.









Hagi "Ben önermedim" demişti

Hagi'nin futbol akademisinde yetişen ve Galatasaray'dan senelik 1 milyon Euro kazanan Cicaldau ile ilgili olarak Sarı-Kırmızılı takımın efsane futbolcusu "Cicaldau ve Morutan çok yetenekli oyuncular. Ama ikisini de Galatasaray'a ben önermedim ve transferlerine hiç karışmadım. Ben sadece kendi akademimde yetişen ve kulübüm Köstence'deki oyunculardan sorumluyum." ifadelerini kullanmıştı.

Romanya Milli Takım kaptanlığı yapan Cicaldau aynı zamanda Romanya Milli Takımı'nda 10 numaralı formayı giyiyor.

4 ayrılık daha yaşanacak!

Cicaldau dışında Okan Buruk'un Talyan Antalyalı, Ömer Bayram, Luyindama ve Omar ile yolların ayrılmasını istediği de gelen haberler arasında...

Yakup Çınar