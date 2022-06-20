Son dakika Galatasaray haberi! Okan Buruk geri döndü
Galatasaray’da oyuncu olarak 7 lig şampiyonluğu, UEFA Kupası, Avrupa Süper Kupası, 5 Türkiye Kupası kazandı, adını kulüp tarihine yazdırdı... Sarı-Kırmızılılar’ın efsanelerinden Okan Buruk, bu kez teknik direktör olarak kupalar kaldırmak için yuvasına geri döndü. Para konuşmayan, “Boş sözleşmeye bile imza atarım. Galatasaray’a hizmet etmeyi çok istiyorum” diyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, bugün Fransa’dan Istanbul’a geliyor. Buruk’la 2 yıllık kontrat yapılacak. Ayrıca ekibinde Emre Aşık ve Tuğberk Tanrıvermiş de olacak...
Galatasaray altyapısından yetişti, iki farklı dönemde 11 yıl Parçalı formayı terletti. Kazandığı 1 UEFA Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası, 7 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası’yla sadece Sarı-Kırmızılılar’ın değil, Türk futbol tarihinin en başarılı oyuncularından biri oldu... Okan Buruk, oyuncu olarak 2008’de ayrıldığı yuvasına bu kez teknik direktör olarak dönmenin gururunu ve heyecanını yaşıyor.
TORRENT SONRASI AÇIKLANACAK
48 yaşındaki teknik adam, ailevi sebeplerden ötürü bulunduğu Paris’teyken Cenk Ergün kendisini aradı. Buruk, görüşmede para konuşmadı, “Boş sözleşmeye bile imza atarım. Galatasaray’a hizmet etmeyi çok istiyorum” diyerek Ergün’ün teklifini anında kabul etti. Başarılı hoca, bugün Istanbul’a dönecek. Domenec Torrent ile yollar ayrıldıktan sonra Okan Buruk ile Dursun Özbek’in görev süresi olan 2 yıllık sözleşmeye imza atılacak.
LİG VE KUPA ŞAMPİYONLUĞU
Genç teknik adam, futbolculuk dönemindeki başarısını hocalığa da taşıdı. Akhisar Belediyespor’a ilk Türkiye Kupası’nı kazandıran Okan Buruk, Başakşehir’i Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu yaptı. Buruk’un ekibi de şekillenmeye başladı. Eski takım arkadaşı Emre Aşık, başarılı hocanın yardımcısı olacak. Daha önce Galatasaray’ın altyapısında görev yapan, ardından Roma ve Spezia’da çalışan Tuğberk Tanrıvermiş de ekipte yer alacak.
Yakup Çınar