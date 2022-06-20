Son dakika Galatasaray haberi! Okan Buruk geri döndü

Galatasaray altyapısından yetişti, iki farklı dönemde 11 yıl Parçalı formayı terletti. Kazandığı 1 UEFA Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası, 7 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası’yla sadece Sarı-Kırmızılılar’ın değil, Türk futbol tarihinin en başarılı oyuncularından biri oldu... Okan Buruk, oyuncu olarak 2008’de ayrıldığı yuvasına bu kez teknik direktör olarak dönmenin gururunu ve heyecanını yaşıyor.

TORRENT SONRASI AÇIKLANACAK

48 yaşındaki teknik adam, ailevi sebeplerden ötürü bulunduğu Paris’teyken Cenk Ergün kendisini aradı. Buruk, görüşmede para konuşmadı, “Boş sözleşmeye bile imza atarım. Galatasaray’a hizmet etmeyi çok istiyorum” diyerek Ergün’ün teklifini anında kabul etti. Başarılı hoca, bugün Istanbul’a dönecek. Domenec Torrent ile yollar ayrıldıktan sonra Okan Buruk ile Dursun Özbek’in görev süresi olan 2 yıllık sözleşmeye imza atılacak.

LİG VE KUPA ŞAMPİYONLUĞU

Genç teknik adam, futbolculuk dönemindeki başarısını hocalığa da taşıdı. Akhisar Belediyespor’a ilk Türkiye Kupası’nı kazandıran Okan Buruk, Başakşehir’i Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu yaptı. Buruk’un ekibi de şekillenmeye başladı. Eski takım arkadaşı Emre Aşık, başarılı hocanın yardımcısı olacak. Daha önce Galatasaray’ın altyapısında görev yapan, ardından Roma ve Spezia’da çalışan Tuğberk Tanrıvermiş de ekipte yer alacak.

Yakup Çınar