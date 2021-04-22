Son dakika Galatasaray haberi! Neredesin Feghouli!

Galatasaray’ın Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11’de başlayan Sofiane Feghouli, ilk yarı sonunda teknik direktör Fatih Terim tarafından oyundan alındı.

Göztepe’yi deplasmanda mağlup ettikleri bir önceki hafta karşılaşmasına da ilk 11’de başlayan ve 83 dakika sahada kalan Feghouli bir kez daha hayal kırıklığı yaratmıştı. İzmir ekibi karşısında Galatasaray’ın en etkisiz isimlerinden birisi olduğu göze çarpan Cezayirli futbolcu oyuna odaklanmaktan uzak oluşu, ağır kalması ve top kayıplarıyla dikkat çekmişti.

25 maçta sadece 6 gole direkt etki

Cim Bom’un önceki şampiyonluklarında önemli pay sahibi olan Feghouli, Galatasaray’daki en etkisiz sezonunu geçiriyor. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde forma giydiği 22 maçta sadece 2 gol atıp, 4 asist yapabildi. Avrupa Ligi elemelerinde de üç maçta oynayan Feghouli, bu karşılaşmalarda da skora katkıda bulunamadı.

İsteksiz bir görüntü çiziyor

İstatistiklerdeki zayıf karnesi kadar sahadaki isteksiz görüntüsü de göze çarpan deneyimli oyuncu, önceki sezonlarda ise takımın en çok öne çıkan isimlerinden olmuş, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarındaki şampiyonluğun mimarları arasında yer almıştı. Genç oyuncuların yavaş yavaş sivrilmeye başladığı Galatasaray’da Feghouli, önümüzdeki haftalarda formayı bu isimlere kaptırma tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı.

FEGHOULİ’NİN LİG KARNESİ

SEZON MAÇ GOL ASİST

2020/21 21 2 4

2019/20 27 6 4

2018/19 29 9 6

2017/18 27 6 9

(Skorer)