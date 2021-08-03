Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, GS TV’ye gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mayıs ayında yapılması gereken ancak iptal edilen olağan seçimli genel kurulla ilgili kongre üyelerinin disiplin kuruluna başvurduğunu belirten Sanver, "Mayıs ayının sonunda yapılması gereken seçimin ertelenme kararına imza atan geçen dönemdeki yönetim kurulu üyelerimizin bu davranışlarının tüzüklerimize göre disiplin yaptırımı gerektirdiğini düşünen bazı üyelerimiz, disiplin kuruluna başvurmuşlardır. Bu başvuru yönetim kurulu aracılığıyla yapılmıştır. Yönetim kurulumuz da tüzüğümüzün kendisine getirdiği yükümlülükle başvuruyu disiplin kuruluna sevk etmiştir. Yönetim kurulumuz burada tüzüğün emrettiği aracılığı yapmıştır. Dosyada şikayetçi konumunda değildir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ’ın Fransız oyuncusu Valentin Rosier’in sosyal medya hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili yaptığı paylaşıma da eleştiride bulunan Sanver, "Bir sporcunun sosyal medyada Fatih Terim’i ima ederek kullandığı terbiye dışı ifadelere de değineceğim. Fatih hocamız kendi öğrencilerinden, Galatasaray ise kendi sporcularından sorumludur. Bu sporcunun ahlaki olgunlaşmasını mensubu olduğu değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübüne emanet ediyoruz." diye konuştu.

Galatasaraylı futbolcular Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan ile ilgili medyada çıkan iddialara da tepki gösteren Remzi Sanver, "Çok üzücü ve ayıpladığımız bir gelişme oldu. İsmini zikretmek istemediğim bir medya kuruluşu tarafından değerli sporcularımız Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan’ın özel hayatlarına saldırı teşkil eden bir haber yapıldı. Her tarafından çirkinlik akan bu davranışı kınıyor, değerli sporcularımızın yanlarında olduğumuzu söylüyoruz." şeklinde görüş belirtti.





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